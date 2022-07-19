Avrupa'da 50 baz puanlık faiz artışı sesleri

19 Temmuz 2022 Salı, 12:28

Küresel enflasyon görünümü merkez bankalarını daha şahin olmaya zorluyor.

Bu hafta küresel piyasalar için en önemli başlıklardan biri olan Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz toplantısından da agresif bir artış bekleniyor.

Bloomberg'in haberine göre AMB kötüleşen enflasyon görünümü nedeniyle bu toplantıda 50 baz puanlık faiz artışını değerlendiriyor.

Reuters'a konuşan konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre ise, borçlu ülkeler Avrupa Komisyonu'nun reformlar ve bütçe disiplini konusundaki kurallarına uyarsa, politika yapıcılar İtalya gibi borçlu ülkelere tahvil piyasasında destek verme konusunda da anlaşma üzerine çalışıyorlar.

Haberlerin ardından Euro/Dolar paritesi 1.02 seviyesini test etti.

Daha önce AMB Başkanı Christine Lagarde 25 baz puanın ötesinde bir faiz artışına açık kapı bırakan ifadeler kullanılmıştı.

Yetkililerin rekor enflasyonla mücadele etmek için hazır olduğunu söyleyen Lagarde Temmuz toplantısında çeyrek puanlık faiz artış planını yinelerken enflasyon tehdidin artması durumunda daha hızlı hareket edeceklerini belirtmişti.

Lagarde "Eğer daha yüksek enflasyonun beklentileri tehdit ettiğini görürsek teşvikleri daha hızlı bir şekilde geri çekeriz" demişti.

Enerji ve gıda şoklarının büyüklüğünün enflasyonda belirsizlik yarattığını, enflasyonun hizmet sektöründe de yaygın şekilde de artmaya başladığını ifade eden Lagarde enflasyon baskılarının artabileceğine, enflasyon şoklarının büyümeyi de olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Buna rağmen pozitif büyüme beklediklerini vurgulamıştı.

Bu açıklamadan günler sonra Euro bölgesi tüketici enflasyonunun yüzde 8.6 ile yeni bir rekor kırdığı açıklanmıştı.

Bloomberg anketine katılan 53 ekonomistin 49’u AMB’nin bu hafta 25 baz puan artıracağını tahmin ederken, sadece 4 kişi yarım puanlık bir artış öngördü.

50 BAZ PUAN SİNYALİ VEREN YETKİLİLER OLMUŞTU

Daha önce 50 baz puan sinyali veren AMB yetkilileri de olmuştu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi Gediminas Simkus enflasyon görünümü kötüleşirse gelecek toplantıda 50 baz puan faiz artışı olabileceğini söylemişti.

Simkus "Ancak eğer enflasyonda kötüleşme görürsek Temmuz için 50 baz puanlık faiz artışı da değerlendirilir. Enflasyon bu yüksek seviyelerde seyrederken ve daha geniş çapta hissedilirken para politikasını kararlılıkla normalleştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.