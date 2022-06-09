Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasaların beklediği gibi faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Banka varlık alım programını 1 Temmuz'da bitireceğini duyurdu.
ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.
ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.
Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 8,1, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 3,8 olarak açıklandı.
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