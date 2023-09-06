Hyundai'den 1 milyonun altına satılan yeni otomatik hatchback

SPORTİF TASARIM

B segmentinin en başarılı ilk üç modelinden biri olarak gösterilen i20, alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi sayesinde bu sportif duruşunu makyajlı versiyonda da korumaya devam ediyor. İç mekan, kokpit içinde havadar bir his uyandırırken ayrıca tasarımın öne çıkan özelliklerinden biri de yüksek ve çıkıntılı gösterge panelini kaplayan yatay kanatlar.

Hyundai i20, makyaj operasyonunda yeni bir ön tampona yer veriyor. Ön tamponun yeni şekline ek olarak makyajla beraber değişen radyatör ızgarası da daha sportif bir görünüm sunmaya başlıyor. Önceki nesilde ızgarada bulunan Hyundai logosu, 2D olarak tamponun orta üst kısmına taşınıyor.

Arka tarafta da yeniden tasarlanmış bir tampon ve bir arka lamba tasarımı mevcut.

Yeni i20, kompakt B segmenti boyutlarına rağmen kullanıcılarına bol miktarda saklama gözleri ve 352 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu hacim, arka koltuklar katlandığında 1.165 litreye kadar çıkıyor.