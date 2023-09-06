Hyundai'den 1 milyonun altına satılan yeni otomatik hatchback
Hyundai'nin B sınıfı hatchback modeli i20 yenilendi. Türkiye'de satışa sunulan modelin fiyatı açıklandı.
Hyundai'nin Türkiye'de satışa sunulan yeni i20 modeli, makyaj operasyonuyla daha şık bir tasarıma kavuştu.
Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, Hyundai Assan, yılın ikinci yarısındaki yeni model atağına makyajlı i20 ile devam ediyor. İlk kez 2008'de satışa sunulan i20, Hyundai'nin en başarılı modellerinden biri ve aynı zamanda Türkiye'de üretilerek 40’tan fazla ülkeye ihraç ediliyor.
Markanın B segmentindeki iddialı modeli olan i20, Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de en çok satan modellerden biri olarak markanın pazar payına katkıda bulunmaya devam ediyor.
SPORTİF TASARIM
B segmentinin en başarılı ilk üç modelinden biri olarak gösterilen i20, alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi sayesinde bu sportif duruşunu makyajlı versiyonda da korumaya devam ediyor. İç mekan, kokpit içinde havadar bir his uyandırırken ayrıca tasarımın öne çıkan özelliklerinden biri de yüksek ve çıkıntılı gösterge panelini kaplayan yatay kanatlar.
Hyundai i20, makyaj operasyonunda yeni bir ön tampona yer veriyor. Ön tamponun yeni şekline ek olarak makyajla beraber değişen radyatör ızgarası da daha sportif bir görünüm sunmaya başlıyor. Önceki nesilde ızgarada bulunan Hyundai logosu, 2D olarak tamponun orta üst kısmına taşınıyor.
Arka tarafta da yeniden tasarlanmış bir tampon ve bir arka lamba tasarımı mevcut.
Yeni i20, kompakt B segmenti boyutlarına rağmen kullanıcılarına bol miktarda saklama gözleri ve 352 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu hacim, arka koltuklar katlandığında 1.165 litreye kadar çıkıyor.
HYUNDAI I20 RENK SEÇENEKLERİ
Yeni Hyundai i20, sekiz dış renk seçeneğiyle sunuluyor. Meta Mavi Sedefli, Bulut Gri Sedefli ve Lime Sarı Sedefli gibi renkler araca hem dinamizm hem de daha şık bir görsellik kazandırıyor.
Model, standart 4,2 inç LCD gösterge ekranı, önde ve arkada bulunan USB type-C bağlantılarıyla da dikkati çekiyor. Standart 8 inçlik multimedya bilgi eğlence ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto gibi popüler olan özellikleri de sunmaya devam eden i20, akıllı cep telefonları için kablosuz şarj pedine sahip.
HYUNDAI I20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Manuel, otomatik ve DCT olarak üç şanzıman seçeneğine sahip yeni i20, benzinli yakıt tipiyle yine üç adet motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Hyundai i20, giriş seviyesi olan Jump donanım seviyesinde 1,2 litrelik MPi 4 silindirli motor sunuyor. Atmosferik motor, 84 beygir güç üretirken sadece beş ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.
Yeni i20'nin bir diğer benzinli motor seçeneği olan 1.4 MPI ünite ise 100 PS maksimum güç sunarken 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. DCT çift kavramalı şanzıman ise 1.0 turbo beslemeli 100 beygirlik motorlu versiyonlarda kullanılıyor.
HYUNDAI I20 FİYAT LİSTESİ
Jump, Style ve Elite olmak üzere, üç farklı donanım seviyesine sahip olan yeni i20, Türkiye pazarında 860 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
1.2 MPI 84 PS Jump Manuel 860.000 TL
1.4 MPI 100PS Jump Otomatik 920.000 TL
1.4 MPI 100PS Style Otomatik 970.000 TL
1.4 MPI 100PS Elite Otomatik 1.050.000 TL
1.0 T 100PS Jump DCT 970.000 TL
1.0 T 100PS Style DCT 1.020.000 TL
1.0 T 100PS Elite DCT 1.100.000 TL
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