Seat tarih oluyor, Cupra atağa geçiyor

Yayınlanma: 06.09.2023 - 15:29

Güncelleme: 06.09.2023 - 15:29

Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania ve MAN markalarından oluşan Volkswagen AG (VAG) Grubu'nda Seat'ın otomobil üretmeyeceğine yönelik açıklama yapıldı. Seat'ın yerini Cupra'nın alması ürün yelpazesinin genişlemesine yönelik yeniden yapılandırmaya gidiliyor.

Seat Başkanı Thomas Schafer, Seat marka adının kullanılmaya devam edeceğini ifade etti. Ancak Volkswagen Grubu (VAG) içinde farklı bir rol üstleneceğini ifade etti.

Schafer, ayrıca Cupra'nın Avrupa'daki en hızlı büyüyen marka olduğunu belirtti ve bu stratejik değişikliğin uzun süredir planlandığını da ekledi.

Cupra Formentor

Bu ifadelerin Seat'ın elektrikli scooter ve benzeri mobilite çözümleri üzerine yoğunlaşacağı şeklinde yorumlandı.

Bu değişimin Cupra'nın daha yüksek kazanç potansiyeline sahip olması nedeniyle yapıldığı ifade edildi. VAG Grubu içinde Cupra'nın büyümesi için yatırımlar yapılacağı da açıklandı.

Cupra DarkRebel

YENİ CUPRA MODELLERİ

Başlangıçta Seat'ın bir yan kuruluşu gibi çalışmaya başlayan ve Seat'a ait modellerin sportif versiyonlarına adını veren Cupra daha sonra Cupra Formentor gibi modeller çıkarmaya başladı.

Sportif özellikleri ile kısa sürede beğeni kazanan markanın ayrıca ileriki dönemde satışa sunulması beklenen Cupra UrbanRebel hatchback ve Cupra DarkRebel modelleri heyecan yarattı.

Cupra UrbanRebel

Cupra UrbanRebel'in 2025 yılında üretileceği de iddia ediliyor.