Avrupa'da elektrikli araç şarj desteği

Yayınlanma: 14.08.2023 - 16:57

Güncelleme: 14.08.2023 - 16:57

Lüksemburg, "Klimabonus Mobiliteit" programı kapsamında özel elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumuna yönelik hibe desteğini 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıyor. 2020'den bu yana devam eden program elektrikli araçları, e-bisikletleri ve özel şarj istasyonlarını teşvik ediyor.

450 EURO DESTEK

Hükümete göre halihazırda 3 bin 500'den fazla sübvansiyon başvurusu kabul edilmiş durumda. Yeni düzenleme, daha sonra bir şarj istasyonunun kurulması için bir park alanının önceden donatılması için 450 Euro'ya kadar mali destek sağlıyor ve toplu bir akıllı şarj yönetim sistemi kurma maliyetini karşılıyor.

Açıklamada, teknik açıdan en iyisinin "şarj istasyonlarını tutarlı bir projenin parçası olarak kurmak ve tüm bir binayı donatmayı hedeflemek" olduğu belirtiliyor. Mal sahipleri ve kiracılar, şarj istasyonu daha sonra kurulsa bile, şarj istasyonu kurulumunun ortak maliyetlerini paylaşmak için teşvik alacaklar.

Mal sahipleri de mali yardımdan yararlanabilecek.

Uzatmaya ek olarak, yardım alanların grubu da genişletildi. Ekonomik faaliyette bulunmayan özel hukuk tüzel kişileri de (kâr amacı gütmeyen dernekler, vakıflar ve medeni hukuk şirketleri gibi) artık bu mali teşvike erişebilecek.