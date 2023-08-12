Opel konsept aracı Experimental'i sergilemeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 12.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 07:00

Opel'den yapılan açıklamaya göre, firma dikkat çekici yeni Opel Experimental konsepti ile geleceğe dair bakış açısını gözler önüne seriyor.

Opel Experimental, modern dış tasarımıyla Opel markasının önümüzdeki yıllardaki tasarım yaklaşımını net bir vizyonla ortaya koyuyor. Konsept otomobil, ileri teknoloji aero-verimlilik özellikleri, hafif koltuklar ve tamamen yeni bir yükseltilmiş gösterge ekranı seviyesine ek olarak ferah, aydınlık bir iç mekan gibi özelliklerle de öne çıkıyor.

Batarya elektrikli crossover, bu yıl 5-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Münih'te yapılacak olan IAA Mobility'de dünyaya tanıtılacak. Açıklamada, Experimental'in ayrıca Opel'in yeni sürdürülebilirlik ve bireysel ulaşım vizyonunu da gözler önüne sereceği belirtiliyor.

'YOL GÖSTEREN IŞIK'

Konspet model üzerine görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Opel Experimental'in gelecek modellere ve teknolojilere, geleceğin tasarımına, hatta yeni bir çağa ve markanın geleceğine dair Opel'in vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, ''Bu çarpıcı konsept otomobil, yol gösteren bir ışığı temsil ediyor ve bir kez daha Opel’in öncü ruhunu sergiliyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams ise Opel Experimental konseptinin, 'Cesur ve Yalın' tasarım felsefelerinin daha uç noktada bir yorumunu sunduğunu aktardı.

Adams ardından şöyle devam etti:

''Geleceğe yönelik vizyonumuzu da şekillendiriyor. Tasarımındaki birçok öğe ve arkasındaki fikir, gelecekteki seri üretim araçlarımızda da karşımıza çıkacak. Yeni model, dış tasarımı, çarpıcı silueti ve optimize edilmiş aerodinamik performansı ile öne çıkıyor. İç tasarım ise insanda sürükleyici ve duygusal bir kullanıcı deneyimi yaratıyor.''

Açıklamada, Opel Experimental'ın siluetindeki en çekici noktalardan biri krom parça içermiyor olması olarak kaydediliyor. Verimli batarya-elektrikli crossover, ileri teknolojili Stellantis BEV platformundan yararlanıyor. Ayrıca elektrikli otomobil dört tekerlekten çekiş ile donatılmış durumda. Keskin hatları, çarpıcı görünümü ile cesur ve yalın bir tasarım ortaya koyuyor. Geleneksel yan aynalar yerini C sütunlarına tam olarak entegre edilmiş 180 derecelik kameralara bırakırken, keskin hatlar, kaslı çamurluk kemerleri, kendinden emin duruşu güçlendiriyor.

Yeni aydınlatmalı 'Şimşek', Opel'in tasarım felsefesinin yol gösterici unsuru olan imza niteliğindeki Opel Compass'ın merkezinde yer alıyor. Aynı tasarım yaklaşımı Edge-Lighting teknolojisi ve şeffaf camlı Compass imzalı stop lambaları ile arka cephede de şimşek logosu yerine cesur Opel yazısıyla tekrarlanarak merkezi öğeyi oluşturuyor. Ön Compass çevresinde yeni nesil 4D Opel Vizör bulunuyor. Sensörler, lidar, radar ve kamera sistemleri dahil olmak üzere gelişmiş görüş teknolojilerinin eklenmesiyle buradaki hacim de büyüyor.

AERODİNAMİK ÇÖZÜMLER

Opel Experimental'ın ön ve arkadaki aero kanatçıkları, arka difüzör ile birlikte aerodinamik verimliliği artırıyor. Sürüş koşullarına bağlı olarak uzuyor veya kısalıyor. Bunun dışında, Goodyear işbirliği ile geliştirilen lastikler, geri dönüştürülmüş kauçuktan üretiliyor ve aerodinamik verimliliği daha da artıran aktif özellikli 3 bölgeli Ronal jantları çevreliyor.

Dış boyut açısından Opel Experimental'in, kompakt C-segmentinde yer alsa da iç mekan D-segmenti ferahlığına sahip olduğu ifade ediliyor. Mühendisler, Opel Experimental'ın iç mekanda alan detoksu yaklaşımını kullandı. Direksiyon simidinin gerekmedikçe zahmetsiz bir şekilde katlandığı belirtilen açıklamada, bunun elektrikli direksiyon sistemi ile mümkün olduğu ve böylece mekanik direksiyon bileşenlerini ortadan kaldırdığı ve bunun da ağırlığı azaltmaya yardımcı olduğu aktarılıyor.

Bunun dışında hafif uyarlanabilir koltuklar, 3D örgü teknolojili kumaşlarla yalın ama dayanıklı bir yapıyı birleştiriyor. Bu çözüm aynı zamanda konsept otomobilin içinde daha fazla alan açılmasına katkıda bulunuyor.

TECH BRIDGE

Verilen bilgiye göre, kullanıcılar, güncel Opel modellerinde kullanılan Pure Panel'in yeni bir yorumu olan ince 'Tech Bridge' ile bilgileri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebiliyor. Bu çözüm, geleneksel ekranlar yerine bilgi veya eğlence, yapay zeka ve doğal sesli kontrol paneli ile desteklenen artırılmış projeksiyon teknolojisini kullanıyor. Havada süzülen, şeffaf 'Pure Pad', ön kol dayamanın önünde yer alıyor. Sürücünün kişisel tercihlerine göre yapılandırılabiliyor. Böylece en sık kullanılan işlevlere anında erişim sağlanıyor.

Opel Experimental, 'Detoks', 'Modern Alman' ve 'Çevreci inovasyon' olmak üzere Opel'in tüm marka değerlerini bünyesinde barındırırken, aynı zamanda markanın sürdürülebilir ulaşıma dair yaklaşımını da ifade ederek bir adım ileri taşıyor.

Elektrokromik kumaşlar, atmosferik aydınlatma ile birlikte yolculara gelişmiş bir rahatlık seviyesi sunuyor. Ayrıca, reaktif kumaşlar fonksiyonel işlevleri geliştirebiliyor.

Markanın net şekilde vizyonunu sergileyen Opel Experimental, 'Rüsselsheim'da üretildi' sloganlı konsept otomobillerin uzun ve başarılı geleneğini devam ettiriyor. Yeni konsept, 1965'te Opel'in Experimental GT isimli efsanevi bir tasarım çalışması sunan ilk Avrupalı marka olmasıyla başlayan köklü geleneğini de ortaya koyuyor.