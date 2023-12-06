Avrupa'da enflasyon beklentileri yükseldi

Yayınlanma: 06.12.2023 - 07:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 07:00

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) anketine göre 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 4 ile 5 ayın en yüksek seviyesinde kaldı.

3 yıllık enflasyon beklentisi ise değişmeyerek yüzde 2,5'te kaldı.

Avro bölgesinde enflasyon son aylarda ılımlılaştı ve ekonomist tahminlerinin altında gerçekleşti. Kasımda enflasyon yüzde 2,4'e gerilerken AMB yetkililerinin yakından izlediği çekirdek enflasyon yüzde 3,6'ya gevşedi.

AMB yüksek enflasyonla mücadele kapsamında son 10 toplantıda faiz artırımına gitmişti. Bankanın gelecek haftaki toplantıda faizleri değiştirmesi beklenmiyor. Piyasalarda gelecek yıl Nisan ayında ise faiz indirimi yüzde 100 olarak fiyatlanıyor. Ancak volatil seyreden enerji fiyatları ve geçen yılki fiyat şokuyla hükümetlerin aldığı önlemlerin etkisiyle enflasyonun aralıkta yeniden sıçraması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın şahin üyelerinden Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, dün yaptığı açıklamada enflasyonda belirgin yavaşlamanın daha fazla faiz artışı ihtimalini azalttığını belirtmişti.

Ankette, tüketicilerin büyüme beklentileri konusunda daha kötümser olduğu görüldü. Gelecek 12 ayda tüketicilerin ekonomik daralma beklentisi yüzde 1,3 oldu. Son göstergeler, ekonominin 3. çeyrekte daralmasının ardından özel sektörün ivmelenmekte zorlandığı ve ekonomide resesyon riskinin arttığı sinyali vermişti.