Avrupa'da otomobil satışları düşüşte

Avrupa'da otomobil satışları, tedarik zinciri sorunlarının otomobil üretimine zarar vermeye devam etmesiyle art arda onuncu ayda düşüş kaydetti.

Reuters
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:41
Avrupa'da otomobil satışları düşüşte
Abone Ol google-news

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) yeni otomobil satışları nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 düşerek 830,447'ye geriledi.

İspanya'da, İtalya'da Almanya'da ve Fransa'da otomobil satışları düşüş kaydetti.


Avrupa otomobil otomobil üretimi ACEA

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler