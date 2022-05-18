Avrupa'da otomobil satışları düşüşte

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:41

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) yeni otomobil satışları nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 düşerek 830,447'ye geriledi.

İspanya'da, İtalya'da Almanya'da ve Fransa'da otomobil satışları düşüş kaydetti.