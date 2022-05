UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers karşılaşacak

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 00:00

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final maçı öncesinde Rangers Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst ve Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner basın toplantısı düzenledi.

"Herkes, her futbolcu Avrupa'da final oynayamaz. Şimdi finaldeyiz ve tek yapmamız gereken her şeyimizi ortaya koyarak kazanmak" diyen Van Bronckhorst, "Her iki kulüp de güçlü bir tarihe sahip. Bu tip maçları kaybetmeyi hiç kimse sevmez. Biz büyük bir maç oynamaya hazırız" diye konuştu.

Van Bronckhorst, "Rangers'ı finale taşıdığım için çok gururluyum. Rakibe saygımız büyük ama finaller kazanıldığı zaman güzel. Bu tip maçların baskısı çok fazla ama biz sadece maça yoğunlaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bu sezon üçüncü kez bir Alman takımına karşı oynayacaklarını, rakiplerinin Avrupa'da çok zorlu maçlar kazanan, çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Van Bronckhorst, "Frankfurt, fiziki gücü yüksek, hücumda hızlı ve defansta iyi bir takım. Avrupa'da olağanüstü bir performans gösterdi. Çok heyecanlı bir final olacak" diye ekledi.

Maçın kaderinin penaltılara kalması olasılığına karşı bazı oyuncularının penaltı çalıştığını, bazılarının ise bunu istemediğini aktaran Hollandalı teknik direktör, "Bu final, oyuncularım için kulüp tarihine girme ve tarihi bir zafer kazanma fırsatıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"BANA İHTİYAÇLARI YOK"

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner de "Oyuncularımda final maçını oynamak için gerekli tecrübe ve inanç var. Rahatlar, ne istediğimi, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Belki de bana ihtiyaçları bile yok" diye konuştu.

47 yaşındaki Avusturyalı teknik direktör, Sevilla'ya çok iyi hislerle geldiklerini ve "Büyük bir final oynamak için her şeyin uygun olduğunu" söyledi.

Almanya liginde sezonu alt sıralarda tamamlamalarının final için hiçbir şey ifade etmediğini vurgulayan Glasner, "Biz bu finale layığıyla geldik. Hazırız, formdayız, heyecanlıyız ve çok iyi bir maç çıkaracağız. Tüm Avrupa bu maçı izlemek istiyor. Mantalitemiz, çok iyi savunma, her zaman hücuma hazır bir takım ve hızlı bir oyun olacaktır. Kupayı kazanmak büyük bir başarı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşmadan iki gün önce Sevilla'ya gelen Rangers, son antrenmanını Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yaparken, Eintracht Frankfurt ise Almanya'da antrenmanını tamamlayıp, maçtan bir gün önce Sevilla'ya geldi.

Almanya liginde sezonu 11. sırada tamamlayan Eintracht Frankfurt'un kupayı kazanamaması halinde gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etme olasılığı bulunmazken, Rangers ise İskoçya liginde şampiyonluğa ulaşan Celtic'in 4 puan arkasında 2. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

TSİ 22.00'de başlayacak Eintracht Frankfurt-Rangers finalini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Frankfurt'ta Hinteregger, Da Costa ve N'Dicka, Rangers'ta ise iki forvet oyuncusu Morelos ve Roofe, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Takımların muhtemel ilk 11'leri şu şekilde:

Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Hasebe, Chandler, Knauff, Sow, Rode, Kostic, Kamada, Borre, Lindstrom

Rangers: McGregor, Tavernier, Lundstram, Goldson, Bassey, Barisic, Jack, Kamara, Wright, Aribo, Kent