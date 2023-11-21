Avrupa'da otomobil satışları ekimde arttı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 14:01

Güncelleme: 21.11.2023 - 14:01

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 14,6 yükselerek 855 bin 484 oldu.

Birlik üyesi ülkelerde yeni araç tescilleri, Ocak-Ekim 2023'te ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 8 milyon 795 bin 16'ya yükseldi.

Ekimde AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,4'ü benzinli, yüzde 28,6'sı hibrit, yüzde 14,2'si elektrikli, yüzde 12'si dizel, yüzde 8,4'ü fişli hibrit ve yüzde 3,4'ü de diğer yakıtlardan oluştu.

FRANSA'DA YÜZDE 21 ARTTI

Elektrikli otomobil satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,3 yükselerek 121 bin 808'e ulaştı.

Toplam otomobil satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre Fransa'da yüzde 21,9, İtalya'da yüzde 20, İspanya'da yüzde 18,1 ve Almanya'da yüzde 4,9 arttı.

Birlik üyesi 27 ülke arasında ekim ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 218 bin 959, Fransa'da 152 bin 383, İtalya'da 139 bin 45 ve İspanya'da 77 bin 892 yeni otomobil tescil edildi.

15 AY BOYUNCA ARTIŞ GÖSTERDİ

Böylece, AB ülkelerinde otomobil satışları son 15 ay boyunca artış gösterdi.

Üreticilere göre, ekim ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 210 bin 251 ile Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araç satışlarında Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu 157 bin 390 otomobil sattı.

Renault Grubu 95 bin 630 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 74 bin 459 adetle dördüncü sırada yer aldı.