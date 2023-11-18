Elektrikli otomobillerde kaşıkla verip kepçeyle alan ÖTV düzenlemesi

18 Kasım 2023 Cumartesi

Elektrikli otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde 18 Kasım 2023 tarihinde matrah düzenlemesine gidildi.

Peki bu düzenlemene anlama geliyor?

Öncelikle elektrikli otomobillerde bir önceki düzenleme ne zaman yapılmıştı diye baktığımızda karşımıza 3 Mart 2023 tarihi çıkıyor. Bu tarihte elektrikli araçların vergi oranlarında bir değişiklik yapılmazken 160 kilovat (kW) motor gücünü aşmayan araçlarda ÖTV matrahı 700 bin Türk Lirası'ndan (TL) 1 milyon 250 bin TL'ye çıkarıldı. 160 kW'yi aşmayan ve fiyatı 1 milyon 250 bin TL altındaki araçlardan yüzde 10, 1 milyon 250 bin TL'yi aşanlardan ise yüzde 40 ÖTV uygulanacağı açıklandı. Motor gücü 160 kW'nin üzerinde olan araçlardaki ÖTV matrahı da 750 bin TL'den 1 milyon 350 bin TL'ye çıkarıldı. 160 kW motor gücünü aşıp 1 milyon 350 bin TL'nin altında fiyata sahip olan araçlardan yüzde 50, 1 milyon 350 bin TL'nin üzerinde olan araçlardan ise yüzde 60 ÖTV alınmaya başlandı.

18 Kasım 2023 tarihli düzenlemede 160 kW motor gücünün üzerinde olan araçlarda matrah düzenlemesi yapılmadı ve vergilendirme oranları da değişmedi. Ancak altında olan araçlarda 1 milyon 250 bin TL olarak belirlenen tutar. 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarıldı.

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Bu düzenleme ile ortaya çıkan durumu netleştirmek için ülkemizde satılan elektrikli otomobillerin çoğunun yurtdışından gelmesi dolayısı ile döviz kurlarına bakarsak yapılan düzenlemenin yetersiz kaldığı anlaşılıyor. 3 Mart 2023 tarihinde dolar/TL 18,89 ve Euro/TL 20,04 iken 18 Kasım 2023 tarihinde ise dolar/TL 28,70; Euro ise 31,34 seviyesinde bulunuyor.

1 milyon 250 bin TL olarak belirlenen tutarın 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarılması yüzde 16 artırıldığını ifade ediyor ve bu düzenleme yalnızca 160 kW altındaki modeller için geçerli. Kaldı ki 160 kW üzerindeki güce sahip olan elektrikli otomobillerden alınan daha düşük olan yüzde 50'lik vergi de zaten yüksek. Verginin yüzde 60 yerine 50'ye düşmesi büyük bir avantaj sağlamıyor. Yüzde 40'lık vergi yerine yüzde 10'a tabi olunması ise hem Gümrük Vergisi hem de KDV ekleneceği için oldukça önemli.

Matrah düzenlemesi ile yapılan yüzde 16'lık artışa karşılık dolar, TL karşısında 3 Mart 2023'ten bu yana yüzde 51,93; Euro ise TL karşısında yüzde 56,38 arttı.

Ayrıca 3 Mart 2023 tarihinde Çin'den gelen elektrikli otomobiller için uygulanan ek vergi de yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararında bu konuda da herhangi bir değişiklik yapılmadığı görüldü.

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Anlaşılacağı üzere devlet yine kaşıkla verdiğini kepçeyle alıyor. İşin asıl korkutucu tarafı ise 160 kW üzerindeki otomobillerden alınan vergiler için 1 milyon 350 bin TL'lik matrahın değişmemiş olması. Burada yapılacak değişiklik ile yüzde 60 olan tavan verginin de yine bir gecede çıkacak cumhurbaşkanı kararı ile yükseltilmesi mümkün. İçten yanmalı motorlu araçlarda alınan ÖTV yüzde 220'ye kadar çıkarken yüzde 60'lık tavan da ilerleyen süreçte mutlaka yukarı çekilmek istenecektir. Son değişiklikler ise bu kararın yaklaşmış olabileceğini gösteriyor.