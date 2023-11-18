Yüzde 10 ÖTV alınan otomobil modelleri belli oldu: 200 bin TL'lik fark
Cumhurbaşkanı kararı ile elekrikli otomobillerde alınan Özel Tüketim Vergisi'nde matrah düzenlemesine gidildi. 1 milyon 250 bin TL olarak belirlenen fiyat 1 milyon 450 bin TL'ye çıktı.
160 kW motor gücü altındaki elektrikli otomobil modelleride 1 milyon 250 bin lira altındakiler yüzde 10 ÖTV, üzerindekiler yüzde 40 ÖTV'ye tabi iken 18 Kasım 2023 tarihli cumhurbaşkanı kararı ile tutar 200 bin lira artırıldı. Matrah düzenlemesinin ardından artık 1 milyon 250 bin lira değil 1 mil450 bin liranın altında fiyata sahip olan ve 160 kW motor gücünü geçmeyen elektrikli modeller yüzde 10 ÖTV'ye tabi olacak.
İşte yüzde 10 ÖTV alınan Türkiye'deki elektrikli modeller:
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