Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi TL'ye yöneldi! 'Payını artıracağız'
Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, Türk Lirası'na yöneldi. Şirket, TL'ye yönelik olumsuz beklentilerin iyileşmeye başladığını belirterek, "Birkaç hafta önce az miktarda TL'yi portföye dahil etmeye başladık" dedi.
Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, Türkiye'de Mayıs'ta yapılan seçimlerden bu yana ortodoks para politikasına dönüşün etkisiyle Türk lirasına (TL) yönelmeye başladı.
Paris merkezli 2 trilyon dolar değerinde varlık yöneten Amundi, TL'deki değer kaybının devam etme ihtimalini göz önüne alarak portföyündeki TL miktarının artışı sınırlı tutsa da, TL'nin çok daha fazla değer kaybedeceğine yönelik görüşünden vazgeçerek bu yönde ilk adımını attığını açıkladı.
"PORTFÖYE TL DAHİL ETMEYE BAŞLADIK"
Amundi'nin gelişmekte olan piyasalar sabit gelir birimi eş başkanı Sergei Strigo, Reuters'a yaptığı açıklamada, TL'ye yönelik olumsuz beklentilerinin iyileştirme sürecine atıfta bulunarak, "Birkaç hafta önce az miktarda TL'yi portföye dahil etmeye başladık" dedi.
Strigo, geçen hafta politika faizinin yüzde 40'a yükseltilmesinin 'çok olumlu' olduğunu ve bunun enflasyonla mücadelede ciddiyetin göstergesi olduğunu belirtti.
Strigo, "Henüz (portföyümüzdeki) dağılımda TL'nin payını (belirgin) artırmaya hazır değiliz fakat kesinlikle bunu değerlendireceğiz" dedi.
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