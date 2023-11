Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks, Türk Lirası'nın adil değerini açıkladı

Goldman Sachs ve IMF eski ekonomisti Robin Brooks, paylaştığı bir grafikle Türkiye'nin ihracat performansını vurgulayarak Türk Lirası'nın adil değerini açıkladı.

X hesabında paylaşım yapan Brooks, Türk Lirası için adil değerin 21 TL olduğunu dile getirerek bu durumun şaşırtıcı gelebileceğini ancak ihracat ve ithalattaki değişimlere odaklanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Robin Brooks, grafikteki verilere dayanarak Türkiye'nin ihracatında dikkate değer bir artış yaşandığını ve ithalatta azalma olduğunu belirtti.

Verilerin, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki adil değerinin belirlenmesinde önemli bir faktör olarak öne çıktığını aktardı.

Robin Brooks, Türk Lirası'nın adil değeri şu sözlerle ile ifade etti:

"Türkiye'nin ihracat rakamlarına baktığımızda, Türk Lirası için adil değerimiz $/TRY 21,00'dir. Bu iddialı gelebilir ancak Türkiye'nin ihracatındaki artışa dikkat etmek gerçekten önemli."

Our fair value for Turkish lira is $/TRY 21.00, which strikes most people as totally bonkers. But it isn't. Just look at Turkey's export volumes (lhs, red), which are up massively versus imports (rhs, red). Only one other EM country has a similar net export boom: Brazil (blue)... pic.twitter.com/pExTo1Ad83