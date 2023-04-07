Avustralya Binance'ın lisansını iptal etti

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:58

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:58

Kripto para dünyasında en çok kullanılan borsalardan biri olan Binance son zamanlarda Avustralya’daki faaliyetleri ile gündeme geldi. Kripto para borsası son aldığı karar ile birlikte artık Avustralya faaliyetlerini durdurdu.

DonanımHaber’in haberine göre Binance’ın aldığı karar neticesinde Avustralya piyasa düzenleyicisi ASIC bugün Binance’ın lisansının iptal edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre 14 Nisan itibariyle Binance’da Avusturalya kullanıcıları yeni pozisyon açamayacak ve türev pozisyonlarını yükseltemeyecek.

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