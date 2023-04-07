Avustralya Binance'ın lisansını iptal etti

Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan Binance, Avusturalya operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:58
Avustralya Binance'ın lisansını iptal etti
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Kripto para dünyasında en çok kullanılan borsalardan biri olan Binance son zamanlarda Avustralya’daki faaliyetleri ile gündeme geldi. Kripto para borsası son aldığı karar ile birlikte artık Avustralya faaliyetlerini durdurdu.  

DonanımHaber’in haberine göre Binance’ın aldığı karar neticesinde Avustralya piyasa düzenleyicisi ASIC bugün Binance’ın lisansının iptal edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre 14 Nisan itibariyle Binance’da Avusturalya kullanıcıları yeni pozisyon açamayacak ve türev pozisyonlarını yükseltemeyecek.  

GERİ ÇEKİLME KARARI HAKKINDA CEO’DAN AÇIKLAMA 

Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao’nun Twitter hesabından Avustralya’dan çekilme kararı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında Avustralya’da sadece 104 kullanıcının bulunduğunu ve bu sebeple kararı aldıklarını açıkladı.


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