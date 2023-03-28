Binance'e düzenleme ihlalleri gerekçesiyle dava açıldı

ABD’de Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) dünyanın en büyük kripto varlık platformu Binance’e düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

AA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 09:38
Binance'e düzenleme ihlalleri gerekçesiyle dava açıldı
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Kripto para borsası Binance ile şirketin kurucusu ve üst yöneticisi Changpeng Zhao, düzenleme ihlalleri gerekçesiyle ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından dava edildi.

CFTC'den yapılan açıklamaya göre, Chicago federal mahkemesinde açılan davada, Binance ve kurucusu Zhao, düzenleme ihlalleri ile suçlandı.

Binance'in CTFC'ye uygun şekilde kaydolmayarak bazı yükümlülüklerden kaçtığı ve federal yasaları hiçe saydığı iddia edildi.

İHTİYATI TEDBİR TALEBİNDE BULUNULDU

Davada, para cezasının yanı sıra, ihlallerin devamına karşı ihtiyati tedbir talebinde bulunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen CFTC Başkanı Rostin Behnam, Komisyonun değişken ve riskli dijital varlık piyasasında suistimalleri bulmak ve durdurmak için tüm yetkisini kullanmaya devam edeceğini vurgulayarak, Binance'in yıllardır CFTC kurallarını ihlal ettiğini bildiğini savundu.

Söz konusu davaya ilişkin haberler sonrasında Coinbase Global, Marathon Digital ve Riot Platforms gibi kripto borsalarının hisselerinde yüzde 10'a yakın düşüş yaşanırken Bitcoin 27 bin doların altına geriledi.


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