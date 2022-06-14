Ayçiçeği üreticisi yağmur bekliyor

14 Haziran 2022 Salı, 00:00

Ekonomik değeri en yüksek olan bitkilerden olan ayçiçeği, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de tarımsal üretimde önemli yer tutuyor. Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 12,5’ini gerçekleştiren Adana’da bu yıl 700 bin dekardan 250 bin ton civarında rekolte hedefleniyor.

Ancak kentte yaklaşık 1 aydır yağmur yağmaması nedeniyle ayçiçeği tarlalarında toprak kurumaya başladı. Toprağın kuraklık nedeniyle çatladığı kentte çiftçiler hasatta yüksek rekolte almak için yağmurun yağmasını bekliyor.

“ELİM ÇATLAMIŞ TOPRAĞA GİRİYOR”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, ayçiçeğinin Türkiye için çok önemli bir bitki olduğunu söyleyen Doğan, “Ayçiçeği yaklaşık 45 gün sonra hasat edilecek. Ancak şuan toprak çatlamış. Acilen bir yağmur yağmalı. Eğer yağmur yağarsa rekolte iyi olacak. Yağmur yağmazsa rekolte az olacak. Elim çatlamış toprağın altına giriyor. Kılcal damarlar şuan kopmak üzere” diye konuştu.

Ayçiçeği alım fiyatının bu sene kilogram başına 15 lira olması gerektiğini de söyleyen Mehmet Akın Doğan, “Geçen yıl havalar kurak gitti. Ayçiçeğinde çok verim alamadık. Geçen sene kilogram fiyatı ayçiçeği yağının 12 liraydı. Bu sene ise fiyat 35 liraya yükseldi. Bu senede ayçiçeği satış fiyatının 15 liranın üzerinde olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"PRİM DESTEĞİNİN DE ARTMASI GEREK"

Ayçiçeği prim desteğinin de artması gerektiğini, destekle birlikte ekim alanlarının artacağını kaydeden Doğan, “Buğdaya verilen primin ayçiçeğine de verilmesini bekliyoruz. Ayrıca ayçiçeği Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınmalı. Ayçiçeği genelde ülkemizde eksik. Bu dışa bağımlılığı önlemek verilen destekler sayesinde olacaktır. Destek artarsa Rusya-Ukrayna savaşıyla önemi daha da artan yağlık ayçiçeğinde ekim alanı artacaktır” dedi.