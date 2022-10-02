Ayçiçeği ve mısırda kayıp
Kırklareli’nde geçtiğimiz seneye göre buğday ve cevizde verim artarken, çayır tırtılı istilası sebebiyle erken müdahalede ayçiçeği ve mısırda yüzde 1 kayıp yaşandı.
Türkiye’nin önemli tahıl ambarlarından Trakya’da ayçiçek hasadı mesaisi devam ediyor. Çayır tırtılı istilası sebebiyle rekoltede geçtiğimiz seneye nazaran Kırklareli’nde ayçiçek ve mısırda yüzde 1 kayıp yaşanırken, buğday, ceviz gibi ürünlerde artış yaşandı.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bu sene Trakya’ya nazaran Kırklareli’nde tahıllarda verimli bir sezon geçtiğini vurguladı. Aksoy, “Kırklareli’nde bu sene tahıllarda çok verimli bir yıl geçirdik. Özelikle buğday rekoltemiz 740 ton civarında, ayçiçeği 240 bin ton civarında olacak” dedi.
"REKOLTE KAYBIMIZ YÜZDE 1 OLDU"
Hızlı ve erken müdahale sayesinde mısır ve ayçiçeğinde rekolte kaybının yüzde 1 olduğunu söyleyen Aksoy, “Bu sene mısır verimimiz, ayçiçek verimimizde çayır tırtılından dolayı yüzde 1’lik gibi bir düşüş oldu ama sonradan ilaçlama yaptığımızda toparladık. Bu sene ayçiçek verimimiz geçen yıla göre daha yüksek oldu. 2. üründe ayçiçek ekim alanlarımız arttı. Hızlı müdahalemiz sayesinde rekoltede kaybımız olmayacak” şeklinde konuştu.
KÜRESEL GIDA KRİZİ UYARISI:
Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel gıda krizi nedeniyle finansal maliyetlerin arttığını belirterek gıda güvensizliğine yüksek oranda maruz kalan ülkelerin gıda ve gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle 2022 ve 2023’te ithalat maliyetlerinin 9 milyar dolar artabileceğini bildirdi.
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