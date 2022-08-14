Ayçiçek yağından sonra salça da mı? Markete giden yurttaşlar şoke oldu!

14 Ağustos 2022 Pazar, 11:36

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi enflayson verileri son 24 yılın zirvesindeyken yurttaşların alım gücü her geçen gün düşüyor. Tüketiciler artan fiyatlarla boğuşurken üreticiler de artan girdi maliyetleriyle savaşıyor.

Artan maliyetler sebebiyle gübreleme ve ilaçlamada kısıtlamaya giden üreticilerin verimliliği düşüyor. Düşük verim fiyatlara artış olarak yansıyor.

Üretici enflasyonunda da dev artış yaşanması hem ürün rekoltesini düşürdü hem de fiyat artışlarına sebep oldu. Salçalık domateslere gelen yüzde 100'ün üzerindeki zam yurtaşları marketlere yönlendirdi. Salça almak için marketlere yönelen yurttaşlar bu kez de market rafındaki karşılaştıkları not ile şoke oldular.

EN FAZLA BİR ADET SINIRI

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle uygulanan ambargoların sonucu olarak yaşanan ayçiçeği yağı krizindeki gibi salçalara da en fazla 1 adet sınırı getirildi.

Sosyal medyadan "Dünyanın domates üreten en büyük 3. ülkesinden utanç manzaraları!" notuyla paylşaılan görselde, salçaların üzerindeki "Değerli müşterilerimiz tüm salça çeşitlerinden 1 adetten fazla satılmamaktadır" notu tepkilere neden oldu.