Salçalık domatese yüzde 100'ün üzerinde zam geldi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cuma günleri kurulan semt pazarında salçalık domatesler yerini alırken, fiyatlar ise 5 TL civarında seyrediyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurulan semt pazarında salçalık domatesler yerini aldı. Geçtiğimiz yıl ortalama 1,5-2 TL arasında satılan domates bu yıl 5 TL civarında satılıyor. Kış hazırlıkları için domates almaya gelen vatandaşlar, fiyatların çok yüksek olmasından dert yandı.
Vatandaşların fiyatları pahalı bulduğunu söyleyen domates satıcısı Murat Kuru, "Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Vatandaşlar fiyatların pahalı olmasından dert yanıyor. Biz de alıp satıyoruz. Fabrika domateslerin kalitesine bile bakmadan 1,5 liraya alıyor. Dolayısıyla bize de pahalı geliyor. Aldığımız yerde de fiyatlar pahalı. Üstelik bu yıl sıcaklardan dolayı domates az. Şu anda yerli domates olan Salihli ve Gölmarmara’dan alıyoruz. Domatesler çok kaliteli ve güvenli" dedi.
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