Aydın’da ekmeğe zam: Yeni fiyatı açıklandı

Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, simit ve ekmek fiyatlarında artış yaptıklarını belirtti.

Aydın’da ekmeğe zam: Yeni fiyatı açıklandı
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İHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 17:31

Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, simit ve ekmek fiyatlarında artış yaptıklarını belirterek artan maliyetler nedeniyle bu fiyat düzenlemesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.


Girdi maliyetlerinde yaşanan artış üzerine fırıncı esnafları, Aydın Fırıncılar Odası aracılığıyla simit ve ekmek fiyatlarının yeniden ele alınmasını talep etti. Oda tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatlarının yükseltilmesine karar verildi.

YÜZDE 25 ZAM

Akdağ, artan maliyetler nedeniyle bu fiyat düzenlemesinin zorunlu hale geldiğini ifade ederek 7 Ocak tarihinden itibaren ekmeğin yüzde 25 zamlı satılacağını duyurdu. Alınan karara göre Aydın genelinde 200 gram ekmek 12,5 TL’ye, 100 gram simit ise 15 TL’ye satılacak.


Etiketler: #aydın #Ekmek #zam

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