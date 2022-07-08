Aydın’da toplu ulaşım ücretleri yine yükseldi
Aydın’da şehiriçi minibüsleri ve taksiler olmak üzere toplu ulaşım ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı. Bu zamdan önce mart ayında toplu taşımaya yapılan zammın üzerinden 1 ay geçmeden nisanda ikinci zam gelmişti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME), artan akaryakıt fiyatları gerekçesiyle toplu taşıma ücretlerine ek zam talebini gündeme aldı. Şoför esnafların zam talebi üzerine olağanüstü toplanan UKOME’de talep kabul edilirken, alınan karar ile birlikte Aydın’da şehiriçi minibüs fiyatları ve taksi fiyatlarında yüzde 20 ile yüzde 25 arasında zam yapıldı.
“TAM ÜCRET 7 LİRA OLDU”
Alınan kararın ardından yeni fiyat tarifesi 8 Temmuz itibariyle geçerli olurken, Efeler’de şehiriçi özel halk otobüslerinde öğrenci fiyatı 4 liradan 5 liraya, tam ücreti 5 lira 50 kuruştan 7 liraya yükseldi.
Ticari taksilerin taksimetre açılış fiyatı ise 8 liraya yükselirken, kısa mesafe ücreti 30 lira oldu. Ayrıca ilçeler arasında faaliyet gösteren minibüs ücretlerine de yüzde 20 ile yüzde 25 arası zam yapıldığı öğrenildi.
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