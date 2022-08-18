AYM, Fiyat İstikrarı Komitesi için 'anayasaya aykırı' kararı aldı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:29

Anayasa Mahkemesi (AYM), 30 Haziran 2021'de yayımlanan Fiyat İstikrar Komitesi kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesinin anayasaya aykırılığı gerekçesiyle iptaline dair gerekçeli kararı yayımlandı.



AYM'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 1 Haziran tarihli kararına göre, Fiyat İstikrar Komitesi'nin oluşumu ve görevlerini içeren Cumhurbaşkanı kararnamesinin iptal istemi Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve 132 milletvekili tarafından yapıldı.

Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenen Fiyat İstikrar Komitesi'nin kuruluş ve işleyişinin kanunla düzenlemesi gerektiğine vurgu yaparak, söz konusu kararnamenin tümünü anayasaya aykırı olması gerekçesiyle oy çokluğuyla iptal etti.

Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla kurulan ve Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında bugüne kadar toplantılar yapan Fiyat İstikrar Komitesi'nin varlığı böylece kaldırılmış oldu.

FİYAT İSTİKRAR KOMİTESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu. Komite, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşuyor. Komite bugüne kadar 6 kez toplandı



Kararnamede komitenin görevleri şöyle sıralandı:

Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek.

Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.