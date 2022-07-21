Nureddin Nebati'den 'Fiyat İstikrarı Komitesi' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün toplanan Fiyat İstikrarı Komitesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Nebati, toplantıda güncel enflasyon gelişmelerinin ele alındığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün toplanan Fiyat İstikrarı Komitesi'ne ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bakan Nebati, "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplantıda ele alınan konular hakkında bilgilendirme yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.
Bakanlığın açıklaması şöyle;
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin beşinci toplantısına ilişkin basın açıklaması (21.07.2022) pic.twitter.com/brsJXbGpf5— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) July 21, 2022
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