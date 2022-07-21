Nureddin Nebati'den 'Fiyat İstikrarı Komitesi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün toplanan Fiyat İstikrarı Komitesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Nebati, toplantıda güncel enflasyon gelişmelerinin ele alındığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 09:09
Nureddin Nebati'den 'Fiyat İstikrarı Komitesi' açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün toplanan Fiyat İstikrarı Komitesi'ne ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Nebati, "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplantıda ele alınan konular hakkında bilgilendirme yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. 

Bakanlığın açıklaması şöyle;



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