Fiyat İstikrarı Komitesi konutta fiyat artışına karşı alınabilecek önlemleri görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında dün toplanan Fiyat İstikrarı Komitesinde, enflasyon ile gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler ele alıdı.
Fiyat İstikrarı Komitesi, önümüzdeki ekim ayında tarımsal ürünlerde arz-talep dengesinin sağlanması, konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine yönelik adımlar atılmasına karar verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Fiyat İstikrarı Komitesinin altıncı toplantısının Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında 9 Ağustos’ta gerçekleştirildiği belirtilerek, "Toplantıda güncel enflasyon gelişmeleri ve son dönemde enflasyona etki eden unsurlar ele alınırken, başta gıda ürünlerinde olmak üzere arz güvenliğini güçlendirilen stratejik ürünlere yönelik çalışmalar ve konut piyasasına yönelik alınan tedbirler dahilinde gelinen son durum değerlendirilmiştir.
"TEDBİRLER ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ"
Komite, önümüzdeki ekim dönemine yönelik tarımsal ürünlerin temel girdilerde arz-talep dengesinin sağlanmasına, konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde çalışılmasına, ayrıca Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında ithalata bağımlılığı azaltıcı yatırımlara hız vermek ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik adımların atılmasına karar vermiştir" denildi.
Ayrıca, Bakan Nebati de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda toplantıda alınan karar ilişkin bilgi verdi. Nebati'nin tweeti şöyle:
“Gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirerek organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi için adımların atılması konusunda karar kıldık.”
Gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirerek Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesi için— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) August 10, 2022
adımların atılması konusunda karar kıldık.
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