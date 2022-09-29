Ayrıntılar belli olmaya başladı: Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni hazırlık
Ekonomik krizle beraber yurttaşların fahiş kiralarla mücadelesi sürerken konutta bir "kampanyanın" daha hazırlıkları yapılıyor. Emlak Konut öncülüğünde yapılacak ve bazı ayrıntıları yansıyan "kampanyanın", orta ve üst gelir grubunu hedeflediği öğrenildi.
Gayrimenkulde artan fiyatlar nedeniyle yurttaşlar kira ödemekte zorlanıyor. Emlak Konut öncülüğünde inşaat sektöründeki etkin dernekleri bugün bir toplantıyla bir araya geldi.
NTV’de yer alan habere göre; toplantıda orta ve üst gelir grubu için hayata geçirilecek kampanyanın detayları konuşuldu. Gelecek ay açıklanacak kampanya tüm Türkiye'de geçerli olacak.
Kampanyayla sıfır konutta ‘fiyat indirimi’ ve ‘banka kredileri ile düşük faiz-uzun vade’ seçeneklerinin sunulacağı iddia ediliyor.
Bugün yapılan toplantıya katılan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, detayları NTV canlı yayınında anlattı.
Kampanyanın inşaatı başlamış konutlar için geçerli olacağını belirten Elmas, "Sadece 3-5 şehirde değil, bütün illerde uygulanacak, tüm Türkiye'den üreticiler bunun içerisinde yer alacak" dedi.
Elmas, kampanyaya ilişkin duyurunun Ekim'in ikinci yarısında yapılacağını dile getirerek, "Bizim ümidimiz dar gelirliler dışarısında kalan grubun da konuta erişim sorununun çözülmesi. Bugünkü toplantıdan da öyle bir sonuç çıktı" ifadelerini kullandı.
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