Azerbaycan ile gaz anlaşması uzatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Azerbaycan ile gaz anlaşmasının 2030 yılına uzatıldığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden Azerbaycan ile gaz anlaşmasının 2030 yılına uzatıldığını açıkladı.
Bayraktar paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:
"Bakü seyahatimizde, geçtiğimiz ay İstanbul’da Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikail Cabbarov ile imzaladığımız Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması’nın altyapısını oluşturacak yeni adımlar attık.
BOTAŞ ve SOCAR arasında imzalanan dört anlaşma ile Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve Nahçıvan’a taşınacak, Türkmenistan gazı ülkemize ulaştırılacak.
Ayrıca BOTAŞ ile AGSC şirketi arasında bu yıl sona erecek doğal gaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını da imza altına aldık.
Anlaşmaların iki kardeş ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum."
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