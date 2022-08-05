Azeri devlet fonu TCMB'deki mevduatını uzattı

05 Ağustos 2022 Cuma, 14:40

Bloomberg'in haberine göre söz konusu vade yıl sonuna uzatıldı.

Azerbaycan'dan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na Ocak'ta 1 milyar euro gelmişti.

Azerbaycan’ın Sofaz olarak bilinen devlet petrol fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 6 ay vadeli 1 milyar euro tutarındaki mevduatı birkaç taksit halinde yatırdığını duyurmuştu.

Sofaz’ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, mevduatın Türkiye’de finansal istikrarın korunmasına yardımcı olmasının hedeflendiği belirtilmişti.