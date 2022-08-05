Azeri devlet fonu TCMB'deki mevduatını uzattı
Azerbaycan devlet fonunun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesinde tuttuğu 1 milyar Euro'luk depo hesabının vadesinin uzatıldığı belirtildi.
Bloomberg'in haberine göre söz konusu vade yıl sonuna uzatıldı.
Azerbaycan'dan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na Ocak'ta 1 milyar euro gelmişti.
Azerbaycan’ın Sofaz olarak bilinen devlet petrol fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 6 ay vadeli 1 milyar euro tutarındaki mevduatı birkaç taksit halinde yatırdığını duyurmuştu.
Sofaz’ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, mevduatın Türkiye’de finansal istikrarın korunmasına yardımcı olmasının hedeflendiği belirtilmişti.
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