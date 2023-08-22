Motorine dev zam geldi! İşte güncel fiyatlar...
Akaryakıta yeni bir zam daha yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL zam geldi. Böylece motorin İstanbul'da 37,80 liraya yükseldi.
Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına zam haberleri gündemden düşmüyor.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, İstanbul’da ortalama 36,80 liradan satılan mazotun litre fiyatı 37,80 lira oldu.
Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul’da 37,80 TL’ye, Ankara’da 38,36 TL’ye, İzmir’de ise 38,52 TL’ye yükseldi.
Motorine 18 Ağustos Cuma günü 1 TL 52 kuruş indirim yapılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- Reklam panosunda cinsel içerikli video paniği
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- Ölen 12 kişinin kimliği belli oldu
- Bakanlıktan açıklama geldi
- Yargı kararını verdi...
- Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
- Otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı