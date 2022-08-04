Babacan'dan enflasyonu savaşa bağlayan iktidara 'sebep sizsiniz' paylaşımı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:56

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün 24 yılın zirve enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bugün sosyal medya hesabı üzerinden Arnavutköy İlçe Başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

İktidarın enflasyona ilişkin sıklıkla başvurduğu 'savaş ve küresel olaylar sebebiyle enflasyonumuz yüksek' temelli açıklamalarına cevap veren Babacan, "Enflasyonun sebebi Ukrayna-Rusya savaşı falan değil, sizsiniz" ifadelerine yer verdi.

Babacan sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer veriyor:

"Ukrayna-Rusya savaşı varmış, onun için enflasyon yükseliyormuş. Ukrayna-Rusya savaşın içinde, onlarda bile bizim kadar enflasyon yok.

Yıl 2022, bu arkadaşınız ekonominin başına geçti. 2003'te Amerika, Irak'a savaş açtı, tamamını işgal etti. Biz 2003 yılında yüzde 29 olan enflasyonu yüzde 18'e indirdik.

Yıl 2004, Irak savaşı daha devam ediyordu, terör eylemleri olmaya başladı Türkiye'de. Biz enflasyonu yüzde 9'a indirdik. Bahane bulduk mu? Şurada burada savaş var dedik mi? Enflasyonu tek haneye indirdik, paradan da 6 sıfırı attık.

Gelelim 2011'e... Komşumuz Suriye'de iç savaş patladı. 2011'de enflasyon yüzde 4,9.

Gelelim 2014'e... Rusya, Kırım'ı ilhak etti. Enflasyon yüzde 8...

Arkadaş, demek ki sen ekonomiyi doğru düzgün yönettiğinde, savaş olsa dahi terör olsa dahi enflasyon artmıyormuş. Dünyada savaşlar da olsa rejimler bile yıkılsa, siz ekonomiyi düzgün yönetin enflasyonu tek hanede tutarsınız."