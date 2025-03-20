BAĞ-KUR borçları için yeni düzenleme yolda: Esnaf ve sanatkârları neler bekliyor?

Yayınlanma: 20.03.2025 - 21:20

Güncelleme: 20.03.2025 - 21:20

Hükümet, 18 maddelik torba kanunu Meclis’e sunarak görüşmelere başladı. Torba kanunda, emekli maaşları, vergi indirimleri ve memurların özlük haklarına dair düzenlemelerin yanı sıra BAĞ-KUR borçlarıyla ilgili yeni yapılandırma düzenlemeleri de yer alıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, borç yapılandırma ve af düzenlemesinin 2025 yılına kadar netleşebileceğini belirtti.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, torba kanunun hızla görüşülmeye başlandığını vurgulayarak, düzenlemelerin çoğunun çalışanlar ve emeklilerle ilgili olduğunu ifade etti. Karakaş, en düşük emekli maaşının 15.000 TL olarak belirlendiğini, ancak muhalefetin taleplerinin aksine bu rakamın artırılmadığını kaydetti. Ayrıca, emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiği yönünde bir tartışma olsa da, şimdilik bu konuda herhangi bir adım atılmadığı açıklandı.

MEMUR VE KARİYER MESLEK GRUPLARI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Torba kanunda, merkezi denetim elemanları, kontrolörler ve uzmanlar gibi kariyer meslek gruplarının özlük haklarının iyileştirilmesi için talepler de bulunuyor. Ancak, bu düzenlemenin kalıcı olup olmayacağına dair belirsizlikler sürüyor. Daha önce ertelenen bu düzenleme konusunda şimdilik bir adım atılmadığı ifade ediliyor.

VERGİ İNDİRİMLERİ VE DİĞER YENİ DÜZENLEMELER

Torba kanunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi çalışanları için prim düzenlemeleri de yer alıyor. Ayrıca, serbest muhasebeci ve mali müşavirler için yeni yaptırımlar da gündemde. Engellilerle ilgili vergi indirimleri konusunda ise Anayasa Mahkemesi’ne taşınan düzenlemelerde henüz bir gelişme yaşanmadığı bildirildi.

BAĞ-KUR BORÇLARI İÇİN YENİ YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİ

BAĞ-KUR borçları ve esnaf-sanatkârların borçlarının yapılandırılması konusu, torba kanunun önemli maddelerinden biri. Hükümet, enflasyon oranlarını dikkate alarak faizlerin düşmesiyle birlikte bu konuda yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor. SGK Başuzmanı Karakaş, bu düzenlemenin 2025 yılına kadar hayata geçmesini beklediklerini belirtti.

YÜKSEK FAİZLER NEDENİYLE DÜZENLEME ERTELENDİ

Mevcut yüksek faiz oranları nedeniyle BAĞ-KUR borçlarıyla ilgili yapılandırma ve af düzenlemesi ertelendi. Ancak, yıl içinde tekrar gündeme gelmesi ve Meclis’te tartışmaların devam etmesi bekleniyor.