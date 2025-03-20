Merkez Bankası faiz artırımını ekonomistler yorumladı: 'Uzunca bir süre faiz indirimi beklemeyin'

Merkez Bankası, piyasadaki hareketlilikle ara toplantı kararı yaptı. Gecelik vadede borç verme faiz oranını artırıldı politika faizi değişmedi. Peki, bu karar ne anlama geliyor? Ekonomistler yorumladı.

Merkez Bankası faiz artırımını ekonomistler yorumladı: 'Uzunca bir süre faiz indirimi beklemeyin'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 19:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) ara toplantı kararı yayınladı. Politika faizi yüzde 42,5 seviyesinde kalırken gecelik vadede borç verme faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti. Merkez Bankası'nın verdiği kararı ekonomistler yorumladı.

'GEREKSİZ REZERV KAYBETMEK YERİNE...'

Prof. Dr. Hakan Kara, “Merkez Bankası gecelik borç verme faizini yüzde 46’a çıkardı. Bu düzenleme, son dönemde yüzde 42 olan gecelik piyasa faizlerini yüzde 46’ya kadar yükseltme esnekliği veriyor. Gereksiz rezerv kaybetmek yerine hızlıca bu kararı alarak elinin bağlı olmadığını göstermek önemli ve doğru bir adım” dedi.


Prof. Dr. Emre Alkin, “Faiz artırmadan faiz artırılmış (revisited)” ifadelerini kullandı.


'UZUNCA BİR SÜRE FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMEYİN'

Güldem Atabay şu yorumu yaptı:

Carry trade ve gecelikte park eden para dövize kaçmasın diye TCMB gecelik borç verme faizini yüzde 46'ya çekti. Politika faizi yüzde 42,5'te sabit. Nisan'da faiz indirimi beklemeyin zaten dünden sonra. Uzunca bir süre beklemeyin


Prof. Dr. Yakup Küçükkale, “Yanlış anlayanlar var, uyaralım, düzeltelim” diyerek şu yorumu yaptı:

Gecelik borç verme faiz oranının yüzde 46'ya yükseltilmiş olması politika faizinin yükseldiği anlamına gelmez. Politika faizi yine yüzde 42,5. Zaten politika faizi gecelik değil haftalıktır. yüzde 46'ya yükseltilen şey faiz koridorunun "üst sınırı"... Üst sınırın yükseltilmesi "daha sıkı bir duruş" anlamına geliyor. Yani para politikaları bir tık daha sıkılaştı. Ama politika faizi yine aynı..."


'YETECEK Mİ GÖRECEĞİZ'

Gökhan Uskuay, “Tahvil faizi ve kuru düşürmek için para ve maliye adımları yeterli olmaz” dedi.


Murat Aysan, “Merkez Bankası bugün hamle üstüne hamle yapıyor. Yerinde ve zamanında ama yarın haftasonum pozisyonla geçirmek istemeyenleri caydırmaya yetecek mi göreceğiz...” ifadelerinde bulundu



Etiketler: #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #TCMB #Faiz oranı #faiz indirimi

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