SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ve emekli maaşları için temmuz sinyali!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 13:32

Güncelleme: 18.03.2025 - 13:32

İktidar, asgari ücrette ara zamma kapılarını kapatırken, emeklilere temmuz ayında maaş artışı yapılacak. Erken seçim öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında yapılacak hamlesi merakla bekleniyor.

Asgari ücretli çalışanlar ocak ayında aldıkları zammın ardından temmuz için bekledikleri ara zammın yapılmayacağı haberiyle hayal kırıklığına uğramıştı. Emekli yurttaşlar ise aldıkları zammı yeterli bulmamış ve seyyanen zam beklentileri karşılanmamıştı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Erdoğan'ın temmuzdaki hamlesine dair açıklamalarda bulundu. Erdursun, seçim sürecinin yaklaşmasıyla birlikte hükümetin kararlarını siyasi unsurların da etkileyebileceğine dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRET İÇİN TEMMUZ SİNYALİ

Özgür Erdursun’un açıklamasına göre, temmuz ayında yapılacak artışlar hem hükümetin ekonomik stratejilerini hem de siyasi koşulları göz önünde bulunduracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyası sürecine paralel olarak asgari ücretliler ve emekliler için iyileştirmeler yapılabileceği ifade ediliyor.

EMEKLİ MAAŞLARI SEÇİM ANKETLERİNE GÖRE BELİRLENECEK

Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri, emekli maaşlarındaki artışı etkileyen temel faktörlerden biri olacak. Hükümet enflasyon oranlarının yanı sıra kamuoyu tepkileri ve seçim anketleri doğrultusunda ek iyileştirmeler yapabilir.

TEMMUZ AYI KRİTİK DÖNEM OLACAK

Temmuz’da yapılacak açıklamalar, emekli maaşlarının ne kadar artacağını ve asgari ücretle karşılaştırıldığında ne gibi değişikliklerin yaşanacağını netleştirecek. Hükümetin atacağı adımlar, ekonomik durumun yanı sıra halkın desteğini kazanmak için de kritik öneme sahip olacak.

EMEKLİ MAAŞLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

2025 yılında emekli olanlar daha avantajlı olacakken, 2026'daki emekli maaşlarında yaşanacak düşüş, bu yıl emekli olacaklar için bir sorun oluşturabilir. Bu, emeklilik planı yapan yurttaşları etkileyebilir.