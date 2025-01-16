Bağ-Kur ve Emeklileri Derneği kuruldu

Yayınlanma: 16.01.2025 - 13:53

Güncelleme: 16.01.2025 - 13:53

Bağ-Kur'luların ve Bağ-Kur emeklilerinin sesini duyurmayı amaçlayan Bağ-Kur ve Emeklileri Derneği (BAĞ-DER) kuruldu. Dernek, insan hakları, demokrasi, Atatürk ilkeleri ve laik sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde sivil toplum faaliyetlerini geliştirmeyi ve iş ile sosyal güvenlik mevzuatına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Derneğin Genel Başkanlığını Mehmet Akif Cenkci üstlenirken, Hüseyin Akgün Sekreter, Fatih Çinan Sayman, Ufuk Arı Genel Başkan Yardımcısı, Halit Akalın, Hüseyin Aslan ve Dursun Şin ise kurucu üye olarak görev alacak.

'BAĞ-KUR'LULAR ÜVEY EVLAT DEĞİLDİR'

Genel Başkan Mehmet Akif Cenkci yaptığı açıklamada, Bağ-Kur'luların yıllardır hak ettikleri ilgiyi görmediğini belirterek, "Bağ-Kur’lular sosyal güvenlik sisteminin üvey evlatları değildir. Milyonlarca esnaf, sanatkar, serbest meslek erbabı ve çiftçi en yüksek prim ödeyen ancak en geç emekli olan kesimi oluşturuyor. BAĞ-DER, 3 milyonu Bağ-Kur emeklisi ve 5 milyon Bağ-Kur sigortalısı olmak üzere en az 8 milyon vatandaşımızı temsil edecektir" dedi.