İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirimi, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürmeye yöneltti. Peki, 50 bin ve 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde mevcut faiz oranları ne durumda? 12 ve 24 ay vadeli kredilerde aylık taksitler ve toplam geri ödemeler nasıl hesaplanıyor? İşte kredi kullanmayı planlayanların ilgisini çeken ayrıntılar…
Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisi, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını aşağı çekmeye başlamasına yol açtı.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTIYOR
Ekonomistler, 23 Ocak’taki Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimi öngörüyor.
Bu beklenti, kredi maliyetlerini düşürerek tüketici taleplerini artırmaya başladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ihtiyaç kredisi hacmi 3 Ocak haftasında 7 milyar TL artışla 1 trilyon 431 milyar TL’ye yükseldi.
HANGİ BANKA EN UYGUN FAİZİ SUNUYOR?
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, bazı bankalar dikkat çeken faiz oranlarıyla öne çıkıyor.
16 Ocak 2025 itibarıyla 50 bin TL için en düşük faiz oranları şunlar:
ALTERNATİF BANK
Uygulanan faiz oranı: Yüzde 2,99
ALBARAKA
Uygulanan faiz oranı: Yüzde 2,99 (Kâr payı oranı)
GETİR FİNANS
Uygulanan faiz oranı: Yüzde 3,55
50 BİN TL KREDİ İÇİN GERİ ÖDEME TABLOLARI
50 bin TL kredi için yüzde 2,99 faiz oranına göre:
12 ay vade: Aylık taksit 5 bin 293 TL, toplam geri ödeme 63 bin 763 TL
24 ay vade: Aylık taksit 3 bin 242 TL, toplam geri ödeme 78 bin 46 TL
100 BİN TL KREDİ İÇİN GERİ ÖDEME TABLOLARI
100 bin TL kredi için yüzde 3,55 faiz oranına göre:
12 ay vade: Aylık taksit 11 bin 39 TL, toplam geri ödeme 132 bin 467 TL.
24 ay vade: Aylık taksit 6 bin 978 TL, toplam geri ödeme 167 bin 474 TL.
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