İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirimi, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürmeye yöneltti. Peki, 50 bin ve 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde mevcut faiz oranları ne durumda? 12 ve 24 ay vadeli kredilerde aylık taksitler ve toplam geri ödemeler nasıl hesaplanıyor? İşte kredi kullanmayı planlayanların ilgisini çeken ayrıntılar…

cumhuriyet.com.tr
16 Ocak 2025 Perşembe, 10:35
İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisi, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını aşağı çekmeye başlamasına yol açtı. 

İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTIYOR

Ekonomistler, 23 Ocak’taki Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimi öngörüyor. 

İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

Bu beklenti, kredi maliyetlerini düşürerek tüketici taleplerini artırmaya başladı. 

İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ihtiyaç kredisi hacmi 3 Ocak haftasında 7 milyar TL artışla 1 trilyon 431 milyar TL’ye yükseldi.

İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

HANGİ BANKA EN UYGUN FAİZİ SUNUYOR?

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, bazı bankalar dikkat çeken faiz oranlarıyla öne çıkıyor. 

İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

16 Ocak 2025 itibarıyla 50 bin TL için en düşük faiz oranları şunlar:

İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

ALTERNATİF BANK

Uygulanan faiz oranı: Yüzde 2,99

İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

ALBARAKA

Uygulanan faiz oranı: Yüzde 2,99 (Kâr payı oranı)

İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

GETİR FİNANS

Uygulanan faiz oranı: Yüzde 3,55

İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

50 BİN TL KREDİ İÇİN GERİ ÖDEME TABLOLARI

50 bin TL kredi için yüzde 2,99 faiz oranına göre:

İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

12 ay vade: Aylık taksit 5 bin 293 TL, toplam geri ödeme 63 bin 763 TL

İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

24 ay vade: Aylık taksit 3 bin 242 TL, toplam geri ödeme 78 bin 46 TL

İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

100 BİN TL KREDİ İÇİN GERİ ÖDEME TABLOLARI

100 bin TL kredi için yüzde 3,55 faiz oranına göre:

İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

12 ay vade: Aylık taksit 11 bin 39 TL, toplam geri ödeme 132 bin 467 TL.

İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş: İşte 50 ve 100 bin TL’nin geri ödeme planı

24 ay vade: Aylık taksit 6 bin 978 TL, toplam geri ödeme 167 bin 474 TL.

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