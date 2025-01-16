Meclis Komisyonu'nda kabul edildi: En düşük emekli maaşı kesinleşti!
En düşük emekli maaşının artırılması ve işverene asgari ücret desteği sağlanmasını içeren düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandı. Yeni düzenleme, emekli maaşları ve işveren desteklerini kapsayan önemli değişiklikler getiriyor.
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarılacak. Ayrıca işverenlere günlük 33,33 TL, aylık ise 1000 TL asgari ücret desteği verilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifine göre, 2025 yılı Ocak ödeme dönemi itibarıyla bu düzenlemeler geçerli olacak.
DEVLET DENETLEME KURULU'NA YENİ DENETİM YETKİLERİ
Devlet Denetleme Kurulu (DDK), dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ve bunların iştiraklerinde idari soruşturma ve denetim yapabilecek. Ayrıca, denetçiler, görevini engelleyen kamu görevlilerini görevden uzaklaştırmak için öneri sunabilecek.
SOSYAL SİGORTALAR VE SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, emeklilere ödenecek en düşük maaş 14 bin 469 TL'ye çıkarılacak. Bu düzenleme, 2025 Ocak ödeme döneminden itibaren geçerli olacak.
İŞVERENLERE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
İşverenler için, 2025 yılında ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek, günlük 33,33 TL ve aylık 1000 TL asgari ücret desteği sağlanacak.
ELEKTRİK PİYASASINDA YENİ DÜZENLEMELER
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), enerji alım-satım anlaşmalarını yapmaya devam edecek ve organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunabilecek. EÜAŞ, enerji mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları da imzalayabilecek.
TMSF'YE YENİ YETKİLER VE KAYYUMLUK DÜZENLEMELERİ
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), şirketlere kayyum atama yetkisini alacak. Şirketlerin tasfiye işlemleri ve satışları TMSF tarafından yapılacak. TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketlere dair yasal düzenlemelerde de değişiklikler yapılacak.
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