Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? Bayram ikramiyesi en fazla kaç TL olacak? Hükümet, ikramiyeler için nasıl bir düzenleme planlıyor? Bayram ikramiyesi ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak? İkramiyelerde artış bütçeyi nasıl etkileyecek? İşte tüm ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
16 Ocak 2025 Perşembe, 09:47
Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

Emekli maaş zamlarının ardından, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

Emekliler, bu yıl bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

Hükümet kaynakları, ikramiyelere yönelik bir düzenleme yapılacağını ancak bütçe dengeleri nedeniyle yüksek bir artış beklenmemesi gerektiğini vurguluyor.

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR

Kulislerde, emekli bayram ikramiyelerinin en fazla 4 bin TL’ye çıkarılacağı konuşuluyor. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

Geçtiğimiz yıl emeklilere iki dini bayramda 3’er bin TL ödeme yapılmıştı. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

Bu yıl emekliler, ikramiyelerin en az 5 bin TL’ye yükseltilmesini beklerken, hükümetin bu yönde bir sinyal vermediği ifade ediliyor. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

Hükümet kaynakları şu an için bu konuda bir çalışma bulunmadığını, ancak ilerleyen dönemde gündeme alınabileceğini belirtiyor.

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

ARTIŞIN BÜTÇEYE ETKİLERİ

Eğer bayram ikramiyeleri 4 bin TL’ye yükseltilirse, 16 milyonu aşkın emekli için iki bayramda toplam 128 milyar TL’lik bir kaynak ayrılması gerekecek. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

Bu durumda ya bütçeden kaynak aktarılacak ya da borçlanma yoluna gidilecek. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

Geçtiğimiz yıl Hazine, ikramiyeleri karşılamak için borçlanmaya gitmişti.

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

HÜKÜMETTEN GELEN SİNYALLER

Hükümet kaynaklarına göre, bayram ikramiyelerinde 500 TL’lik bir artış yapılması ihtimali bulunuyor. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesiyle, emeklilere daha fazla destek sağlanabilecek bir düzenleme de gündeme gelebilir. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

Yine de ikramiyelerin 4 bin TL’yi aşmayacağı öngörülüyor.

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

BAYRAM TARİHLERİ VE İKRAMİYE ÖDEMELERİ

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

Bayram ikramiyesi ödemeleri ise her yıl olduğu gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak. 

Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!

Bayram öncesinde yapılacak düzenleme, milyonlarca emeklinin merakla beklediği konular arasında yer alıyor.

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