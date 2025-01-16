Kulis bilgisi ortaya çıktı: Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor!
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? Bayram ikramiyesi en fazla kaç TL olacak? Hükümet, ikramiyeler için nasıl bir düzenleme planlıyor? Bayram ikramiyesi ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak? İkramiyelerde artış bütçeyi nasıl etkileyecek? İşte tüm ayrıntılar...
Emekli maaş zamlarının ardından, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.
Emekliler, bu yıl bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
Hükümet kaynakları, ikramiyelere yönelik bir düzenleme yapılacağını ancak bütçe dengeleri nedeniyle yüksek bir artış beklenmemesi gerektiğini vurguluyor.
KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR
Kulislerde, emekli bayram ikramiyelerinin en fazla 4 bin TL’ye çıkarılacağı konuşuluyor.
Geçtiğimiz yıl emeklilere iki dini bayramda 3’er bin TL ödeme yapılmıştı.
Bu yıl emekliler, ikramiyelerin en az 5 bin TL’ye yükseltilmesini beklerken, hükümetin bu yönde bir sinyal vermediği ifade ediliyor.
Hükümet kaynakları şu an için bu konuda bir çalışma bulunmadığını, ancak ilerleyen dönemde gündeme alınabileceğini belirtiyor.
ARTIŞIN BÜTÇEYE ETKİLERİ
Eğer bayram ikramiyeleri 4 bin TL’ye yükseltilirse, 16 milyonu aşkın emekli için iki bayramda toplam 128 milyar TL’lik bir kaynak ayrılması gerekecek.
Bu durumda ya bütçeden kaynak aktarılacak ya da borçlanma yoluna gidilecek.
Geçtiğimiz yıl Hazine, ikramiyeleri karşılamak için borçlanmaya gitmişti.
HÜKÜMETTEN GELEN SİNYALLER
Hükümet kaynaklarına göre, bayram ikramiyelerinde 500 TL’lik bir artış yapılması ihtimali bulunuyor.
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesiyle, emeklilere daha fazla destek sağlanabilecek bir düzenleme de gündeme gelebilir.
Yine de ikramiyelerin 4 bin TL’yi aşmayacağı öngörülüyor.
BAYRAM TARİHLERİ VE İKRAMİYE ÖDEMELERİ
Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak.
Bayram ikramiyesi ödemeleri ise her yıl olduğu gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.
Bayram öncesinde yapılacak düzenleme, milyonlarca emeklinin merakla beklediği konular arasında yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- Peynirde ‘mantar ilacı’ tespit edildi!
- 'Madem hedefiniz benim...'
- Kendisi küçük faydası büyük: Yiyen doktor yüzü görmüyor
- Teğmenler için karara 1 gün kala yeni gelişme
- Bahçeli'ye kendi partisinden bile destek yok!
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor!
- İşte CHP’nin yol haritası
- RTÜK'ten programa inceleme!