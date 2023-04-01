Bağcılar’da daire fiyatına ABD’de müstakil ev

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 22:54

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 22:54

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce sosyal medya hesabında, imar affının nasıl konut krizi yarattığını anlattı. Gökce, “Bağcılar’da 30 yıllık binada 3+1 apartman dairesi 1 milyon 450 bin lira. Yaklaşık 76 bin dolar. Amerika’da Detroit’te bahçeli müstakil ev 75 bin dolar. Konut fiyatları 1 yılda yüzde 150 arttı. Önemli bir konut krizi yaşıyoruz. Bunda imar affının da önemli etkisi var” dedi.

Gökce şu ifadeleri kullandı:

“İmar barışından 7 milyon bağımsız bölüm yararlandı. Düzenlenen yapı kayıt belgeleri ile riskli yapılar da yasal koruma altına alındı. Deprem güvenliği konusunda sorumluluk vatandaşa bırakıldı. Bu hüküm nedeniyle riskli yapıların dönüştürülerek halka sağlıklı konutların arz edilmesi, konut piyasasının dengelenmesi imkânı azaltıldı. Sağlıklı konut arzı daha yüksek seviyede olsa piyasa mekanizması konut fiyatlarının da dengelenmesini sağlayabilirdi. İmar barışı ile yaklaşık 26 milyar veya 1.3 milyar dolar gelir elde edildi. Kanuna göre bu parayla depreme dayanıklı sosyal konut üretilmesi gerekirdi. Bu kaynak ve toplanan deprem vergisi ile birlikte 1 milyon 350 bin konut üretilebilirdi. Üretilmedi. İmar barışı uygulaması (i) yapı stoğunun riskinin artmasına (ii) konut piyasasının dengesinin bozulmasına (iii) halkın da sağlıklı, nitelikli, sosyal konutlara erişmesine negatif etkide bulundu."