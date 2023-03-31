Erdoğan, “Konutlar hibe seviyesinde” demişti: Yurttaşı 20 yıllık borç bekliyor

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılırken belirsizlik devam ediyor. İktidar, yıkılan evlerin bir yıl içinde yapılacağını iddia ediyor ancak bu konutların depremzedeye maliyeti konusunda henüz net bir rakam yok. Ancak depremzedelerin 20 yıllık vadeyle faizsiz olarak borçlandırılacağı biliniyor. Deprem bölgesinde yaşayan emekliler açlık sınırında kalan aylıklarıyla yeni bir borçlanmaya girmelerinin imkânsız olduğunu belirtiyor.

Yapılan açıklamalara göre deprem bölgesinde ağır hasarlı ve yıkılan konut sayısı 507 bin. Orta ve hafif hasarlı bina sayısının da 43 bin olduğu belirtiliyor. Seçimler yaklaşırken hükümetin bölge için ilk vaadi ise bir yıl içinde bölgede 200 bin konut, 70 bin köy evi yapılması oldu.

Temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere yapılacak konutlar için “Devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim edecek” dedi. Konut maliyetleri net olarak açıklanmadı ancak Toplu Konut İdaresi’nin şartları faizsiz olarak ilk 2 yılı ödemesiz toplam 20 yıl vadeli borçlandırma olarak açıklandı.

‘73 YAŞINDA BORÇLU OLDUM’

İnşaat sektörü temsilcileri konut maliyetini 1 milyon 600 bin TL olarak açıklıyor. Devletin bu tutarın 600 bin TL’sini karşılayıp 1 milyon TL borçlandırması bekleniyor. Bu durumda yurttaşların ödeyeceği taksit tutarı aylık 4 bin 227 TL oluyor.

Trabzon Caddesi’nde bulunan apartmanlarının yıkıldığını ve ailesinden 13 kişiyi toprağa verdiğini belirten Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Nalbantbaşı şunları söylüyor:

“Çevremden edindiğim bilgiye göre 1 milyon 700 bin TL mal olacak evler. 1 milyon TL’yi devlet verecek 700 binini ben ödeyeceğim. Ancak ben 73 yaşındayım, artık borçlanmak istemiyorum. Hayatım boyunca borçlu yaşadım. 1 milyonu bana verin ben daha ucuz ev alacağım. 210 metrekareydi benim dairem bana 80 metrekare verin ama borçlandırmayın.”

TÜED’in Kilis Şube Başkanı Hüseyin Göde de evsiz kalmış durumda. Henüz evle ilgili kendilerine hiçbir bilgilendirme yapılmadığını belirten Göde, “Dernek binamız da yıkıldı. Üyelerimizle temas kuramıyoruz. Kendime ev arıyorum bulamıyorum, eşyalarımız ağır hasarlı olan evimizde duruyor. Hâlâ can derdindeyiz, emeklinin işi çok zor” diye konuştu.