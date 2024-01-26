Baharat firmalarına soruşturma
Rekabet Kurulu, gıda sektöründe faaliyet gösteren 2 şirket hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, Bağdat Pazarlama Ticaret ve Limited Şirketi ile Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Bağdat Pazarlama Ticaret ve Limited Şirketi ile Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.
Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
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