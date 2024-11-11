Bakan açıkladı: Hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan açıkladı: Hesaplara yatırıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 13:59

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.

Göktaş, yaptığı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti. 

“Türkiye Aile Destek Programı”nın hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkat çeken Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını bildirdi.


Etiketler: #hesap #aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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