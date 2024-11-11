Tüm senaryolar hesaplandı: Asgari ücret ne kadar olacak?
2025 yılı için asgari ücret artışı gündemde. Zam oranının belirlenmesinde enflasyon en önemli veri olarak öne çıkarken dikkate alınacak dört ek kriter daha bulunuyor. Ayrıca öne çıkan iki güçlü rakam da belirginleşti.
KOMİSYON ARALIK AYINDA TOPLANACAK
Ocak 2025 asgari ücret artışı için geri sayım sürerken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayı başında hükümetin çağrısıyla toplanacak. Toplantılarda TÜRK-İş’in yaşam maliyeti verileri, TİSK’in talepleri, Bakanlığın çalışmaları ve en belirleyici unsur olarak enflasyon verileri değerlendirilecek. 2025’te asgari ücretin hangi seviyede olacağı ise merak konusu.
HANGİ FAKTÖRLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK?
Ocak 2025 asgari ücret artışında 6 aylık enflasyon beklentisi toplantılarda kilit bir veri olarak değerlendirilecek. Ancak asgari ücret belirlenirken yalnızca enflasyon değil, beş temel faktör göz önünde bulundurulacak. Bu faktörler yaşam maliyetleri, işveren talepleri, çalışanların geçim koşulları, Bakanlık analizleri ve ekonomik büyüme verilerinden oluşuyor.
Toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık başında toplanarak dört görüşme yapacak: Üç değerlendirme ve bir karar toplantısı. Yeni asgari ücretin aralık sonunda açıklanması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDA MASADA 5 VERİ OLACAK
6 aylık enflasyon tahmini: Gelecek 6 ay için enflasyon beklentisi, zam oranında temel göstergelerden biri olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı anketleri: İşçi, işveren ve halk arasında yapılacak anketlerle beklentiler geniş bir perspektifle ele alınacak.
Büyüme oranları: Ülkenin ekonomik büyümesi, ücret artışında önemli bir kriter olacak.
TİSK verileri: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun işgücü maliyetleri ve sektör ihtiyaçları dikkate alınacak.
TÜRK-İş verileri: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun verileri, işçilerin yaşam maliyetleri ve geçim koşullarını yansıtacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücrette belirleyici 10 aylık enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi 2598,91 seviyesine çıkarken, 10 aylık enflasyon yüzde 39,77 oldu. Kasım ve aralık ayı enflasyon verileri eklendiğinde 2024 yılı enflasyon oranının yüzde 45’e ulaşması bekleniyor. 2024 yılının son enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bankanın yıllık enflasyon tahminini yüzde 44 olarak revize etti.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 1. SENARYO
Merkez Bankası’nın yüzde 44 enflasyon tahminine göre asgari ücret artışı şu şekilde hesaplanıyor:
Brüt Asgari Ücret: 28 bin 803 TL
SGK Primi yüzde 14 (Çalışan Payı): 4 bin 32 TL
İşsizlik Sigortası Primi yüzde 1 (Çalışan Payı): 288,04 TL
Kesintiler Toplamı: 4 bin 320,55 TL
Net Asgari Ücret: 24 bin 483,05 TL
İşverene Maliyeti (Aylık): 33 bin 844,23 TL
ASGARİ ÜCRET İÇİN 2. SENARYO
Önceki yıllarda asgari ücret artışlarının genellikle enflasyon oranlarının üstünde olduğu görülüyor. 2025 için de enflasyon beklentileri dikkate alındığında, 25 bin TL’nin psikolojik sınır olarak öne çıktığı belirtiliyor. Bu durumda:
Brüt Asgari Ücret: 29 bin 411,77 TL
SGK Primi yüzde 14 (Çalışan Payı): 4 bin 117,65 TL
İşsizlik Sigortası Primi yüzde 1 (Çalışan Payı): 294,13 TL
Kesintiler Toplamı: 4 bin 411,77 TL
Net Asgari Ücret: 25 bin TL
İşverene Maliyeti (Aylık): 34 bin 558,84 TL
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