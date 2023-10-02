Irak-Ceyhan Boru Hattı ne zaman faaliyete geçecek? Bakan açıkladı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini ve bu hafta içinde faaliyete geçeceğini açıkladı.

Reuters
Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:42
Irak-Ceyhan Boru Hattı ne zaman faaliyete geçecek? Bakan açıkladı...
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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattının bu hafta içinde tekrar faaliyete geçeceğini açıkladı.

Bayraktar, Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı (ADIPEC) sırasında yaptığı açıklamada, "Kerkük-Ceyhan petrol boru hattını bu hafta içinde tekrar faaliyete geçireceğiz. (Buradan) küresel petrol piyasasına yaklaşık yarım milyon varil petrol tedarik edilebilecek" dedi.

Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) tahkim kararında Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (KBY) 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye'ye doğrudan yaptığı izinsiz petrol ihracatı nedeniyle Türkiye'yi Irak hükümetine 1.5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm etmesinin ardından Türkiye 25 Mart'ta Irak'ın kuzeyinden petrol akışını durdurmuştu.


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Alparslan Bayraktar Kerkük-Ceyhan ADIPEC ICC

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