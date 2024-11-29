BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaza aralık ayında zam gelecek mi?

Yayınlanma: 29.11.2024 - 19:18

Güncelleme: 29.11.2024 - 19:18

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda aralıktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:







