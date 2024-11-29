BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaza aralık ayında zam gelecek mi?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), aralık itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğalgaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaza aralık ayında zam gelecek mi?
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AA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 19:18

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda aralıktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:




Etiketler: #BOTAŞ #doğalgaz #Tarife

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