Bakan Bayraktar açıkladı: ABD'nin Gazprombank yaptırımında Türkiye'ye muafiyet

Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:41

Güncelleme: 20.12.2024 - 11:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’nin kasım ayında Gazprombank’a yönelik başlattığı yaptırımların ardından Türkiye’ye muafiyet tanıdığını duyurdu. ABD, Gazprombank’ı yaptırım listesine alarak bu bankayı fiilen finansal sistemin dışına çıkarmıştı. Bu durum, Türkiye’nin Rusya ile olan doğalgaz ticaretini olumsuz etkileme riski taşırken, Türkiye de ABD’den muafiyet talep etmişti.

TÜRKİYE ÖDEMELERİNE GAZPROMBANK ÜZERİNDEN DEVAM EDECEK

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin Gazprombank üzerinden yaptığı doğalgaz ödemelerine devam edebileceğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’li yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından alınan bu karar, Türkiye için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bayraktar, muafiyetin sağlanmasının Türkiye’nin enerji ithalatını sürdürebilmesi adına kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

GEÇMİŞTEKİ BENZER DURUMLAR VE TÜRKİYE’NİN TALEPLERİ

Bakan Bayraktar, ABD’nin kararının Türkiye’nin Rusya ile yaptığı doğrudan ticaretini etkileyeceğini vurgularken, geçmişte İran’a uygulanan yaptırımlarda da Türkiye’ye benzer bir muafiyet sağlandığını hatırlattı. Bayraktar, muafiyetin olmaması durumunda Türkiye’nin de yaptırımların hedefi olabileceğine dikkat çekti. Bu bağlamda, Türkiye’nin enerji ödemelerinin devamı için yapılan müzakereler, oldukça önem taşıyor.

ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

Türkiye, Rusya ile alternatif çözüm yolları üzerinde de çalıştı. Kasım ayı sonunda Rus yetkililerle yapılan görüşmelerde, gelecekteki senaryolar ele alındı ve olası ödeme yolları tartışıldı. Ancak Bakan Bayraktar, bu alternatif ödeme yöntemleriyle ilgili herhangi bir detay vermedi. Bu görüşmelerin, Türkiye’nin Rusya ile olan ilişkilerinde olabilecek değişimlere karşı hazırlıklı olma amacı taşıdığı ifade ediliyor.