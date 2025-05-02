Bakan Bolat açıkladı: Nisan ayı dış ticaret açığında dev artış!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 12:02

Güncelleme: 02.05.2025 - 12:02

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı dış ticaret verilerini duyurdu. Bakan Bolat, "Nisan ayında ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artarak 20,9 milyar dolar oldu. Bu, son 9 ayın en yüksek ihracat rakamı olup, tüm zamanların ikinci en yüksek nisan ayı ihracatı" dedi. Ayrıca, nisan ayında ithalatın yüzde 12,9 artışla 33 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, "Dış ticaret açığı ise yüzde 21,7 artarak 12 milyar dolar oldu" açıklamasında bulundu.

Küresel ekonomik belirsizliklere ve olumsuz koşullara rağmen Türkiye'nin ihracatının nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 arttığını ve 20,9 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bakan Bolat, bu performansla nisan ayındaki en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti.

'YILLIK İTHALATINDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞLER YAŞADI'

İhracat artışındaki başarının arkasında yoğun bir çaba olduğunu vurgulayan Bolat, "AB, en büyük ihracat ortağımız olarak son dönemde yıllık ithalatında önemli düşüşler yaşadı ve hala yatay bir seyir izliyor" dedi. Bakan Bolat, son dönemde korumacı politikaların arttığını belirterek, "ABD’nin ticaret politikaları çerçevesinde gümrük vergileri 1900’lü yılların seviyelerine çıktı. Bunun yanı sıra, Çin’in ihracat fiyatları gerilemeye devam ediyor, bu da rekabeti daha da zorlaştırıyor. Türkiye’nin bu dönemde ihracatını artırıyor olması büyük bir başarı" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, diğer olumlu gelişme olarak 2025 Nisan itibarıyla Türkiye’nin yıllıklandırılmış mal ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Ayrıca, mal ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 7,1 milyar dolar net artış sağlandığına da dikkat çekti.