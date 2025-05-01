Yatırımcılar dikkat: Stopaj oranında karar belli oldu!

Stopaj oranlarında değişiklik yapılmadı, uygulamanın süresi uzatıldı. Mevduat, devlet tahvili ve kira sertifikalarındaki mevcut oranlar 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olacak.

Yatırımcılar dikkat: Stopaj oranında karar belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 10:57

Mevduat ve yatırım fonlarına yönelik stopaj oranlarına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Mevcut oranlarda herhangi bir değişiklik yapılmazken, uygulamanın süresi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Hatırlanacağı üzere, son düzenleme 1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girmişti.

Bu çerçevede; mevduat hesaplarında 6 aya kadar vadelerde stopaj oranı yüzde 15, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12 ve 1 yıldan uzun vadelerde yüzde 10 olarak belirlenmişti.

Öte yandan, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen gelirler için uygulanan yüzde 0 stopaj oranı da 31 Temmuz’a kadar geçerliliğini koruyacak.

Ayrıca, 1 Mayıs–31 Temmuz tarihleri arasında iktisap edilen bu kıymetlerden elde edilecek gelirler için de tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek.


Etiketler: #Resmi Gazete #Cumhurbaşkanı #Stopaj #Mevduat

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