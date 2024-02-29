Bakan Bolat: Esnafa finansman destek kredisinde limit artırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TESKOMB finansman destek kredisinin yarın sabah itibarıyla hazır olduğunu belirterek, "Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı" dedi.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 09:54
Bakan Bolat: Esnafa finansman destek kredisinde limit artırıldı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) finansman destek kredisinin yarın sabah itibarıyla hazır olduğunu belirtti

Bolat, "Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı" dedi.

Bakan Bolat, Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un, Yenimahalle ve Altındağ'da faaliyet gösteren iş insanlarıyla, Ulucanlar Cezaevi'nde gerçekleştirdiği esnaf buluşması programına katıldı.

Türkiye'de 1980'de 1000 adet ihracatçı, 25 bin şirket ve esnaf sayısının da 1 milyonun altında olduğunu anımsatan Bolat, o dönemde 5 tarım ürününe dayanan ihracatın da 2 milyar 900 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

2002 yılı sonunda ise 35 bin ihracatçı ile 36 milyar dolarlık ihracat yapıldığını kaydeden Bolat, 2022 yılında ise 140 bin ihracatçıyla 256 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirtti. Şu anda ilk 2 ayın sonunda bu rakamın 258 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Bolat, yıl sonunda ise 267 milyar doların yakalanmasının hedeflendiğini vurguladı.

LİMİT ARTIRILDI

Bolat, "Bugün için de şu müjdeyi vermek istiyorum. Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı" dedi.

Bolat ayrıca, "Yüzde 25,5 maliyetle piyasa rayiçlerinden çok çok aşağıda maliyetle, 5 yıl vadeli 300 milyon liralık TESKOMB üzerinden esnafa finansman destek kredisi yarın sabah itibarıyla hazırdır, kullanabilirsiniz hayırlı olsun" diye konuştu.


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