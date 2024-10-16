Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret açıklaması: 'İsrail için hiçbir tescil işlemi yapılmıyor'

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:12

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:18

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticaret kısıtlamaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uzun süredir İsrail'in başta Gazze olmak üzere bölgede yüz binlerce insanı katletmesinin ardından boykot çağrıları hem halk hem de siyasiler tarafından yapılıyor. Fakat İsrail ile yapılan ticaretin hız kesmediğine dair iddialar da gündemde yer alıyor; özellikle ticari gemilerin seferleri dikkat çekiyor.

İsrail ile ticari faaliyetleri ilişkin konuya açıklık getiren Bakan Bolat, 2 Mayıs'tan bu yana İsrail ile hem ihracat hem de ithalatın durdurulduğunu öne sürdü ve "İsrail için hiçbir tescil işlemi yapılmıyor" dedi. Ancak Filistin hükümetinin ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda, Filistinli ithalatçılar için belirli şartlar altında gümrük işlemlerine izin verildiğini açıkladı. Bolat, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından akredite edilen ithalatçıların, gerekli izinlerle ithalat yapabileceğini vurguladı.

Bakan Bolat, İsrail'e yönelik ticaretin durdurulma kararının arkasında, İsrail'in saldırgan tutumu ve ateşkes çabalarına direnç göstermesinin etkili olduğunu belirtti. Bu süreçte, Filistin'in ticaretin durması nedeniyle mağdur olmaması için gereken adımların atıldığını ifade etti. Filistin ile ticari ilişkilerin, yakın işbirliği çerçevesinde sürdürüldüğünü ve Filistin'e yapılan ihracatın izinle devam ettiğini belirten Bolat, "Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca, Filistin topraklarında yaklaşık 5,5 milyon insanın yaşadığını ve bu bölgenin kendi havalimanı, deniz limanı veya bağımsız bir gümrük sistemine sahip olmadığını dile getiren Bolat, Filistin'in ticari ihtiyaçlarının karşılanmasında Türkiye'nin rolünün önemine dikkat çekti.

FİLİSTİN'E İHRACATTA ARTIŞ

Bu dönemde, Türkiye'nin çelik sektörü ihracatında dikkat çekici bir artış da yaşandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2024 Eylül ayında Türkiye'nin çelik sektöründe en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında yer alan Filistin'e, 2023'teki 156 bin 700 dolarlık ihracat, 2024 yılında yüzde 30 bin 930'luk bir artış göstererek 48 milyon 626 bin 330 dolara ulaştı.

İsrail'e jet yakıtı ihracatının kamuoyunda tepkilere neden olmasının ardından bölgeye yapılan çelik ihracatındaki büyük artışın da Filistin'e ait olduğunun açıklanması soru işaretleri yarattı.