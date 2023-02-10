Bakan Dönmez: 'Gaziantep merkezde doğalgaz dağıtımı gerekli kontroller yapılarak başlıyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep il merkezine doğalgaz dağıtımının gerekli test ve kontroller yapılarak başladığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:00
Bakan Dönmez: 'Gaziantep merkezde doğalgaz dağıtımı gerekli kontroller yapılarak başlıyor'
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından doğalgaz ile ilgili paylaşımında bulundu.

Bakan Dönmez yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te AFAD Koordinasyon Merkezi'nde enerji altyapısına ilişkin son durumu değerlendirdiklerini belirterek, "İslahiye ve Nurdağı'ndaki hasarlı bölgelerin dışında şehir merkezlerini enerjilendirdik. İl merkezinde doğalgaz dağıtımı ise gerekli test ve kontroller yapılarak başlıyor" ifadelerini kullandı.


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